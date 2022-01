Carlos Eduardo Martínez Reyes Agencia Reforma

La variante Ómicron vino a cambiar radicalmente el panorama de la pandemia de Covid-19, que ya entró a su tercer año.

Si bien hace unas semanas el comportamiento de la nueva versión del coronavirus era un misterio, la comunidad científica rápidamente recolectó información que brinda una imagen más clara de la situación.

El virus se replica en tu nariz

Tom Peacock, virólogo del Departamento de Enfermedades Infecciosas en el Imperial College de Gran Bretaña, tuiteó que, según resultados obtenidos por él y sus colegas, Ómicron es extremadamente buena para infectar las células de la nariz.

«De manera consistente se replica muy, muy rápidamente en las células epiteliales nasales, incluso más rápido que Delta (¡que de por sí se replica más rápido que todo lo que habíamos visto antes!)», indicó el científico.

Los especialistas especulan que, debido a esta gran presencia en la nariz, las partículas virales tendrían mayores posibilidades y facilidades de ser expulsadas al ambiente, listas para encontrar nuevos huéspedes y ayudando a explicar, al menos en parte, la alta transmisibilidad.

Síntomas parecidos a Delta

Hasta el momento, Ómicron parece tener síntomas similares a Delta: congestión nasal, tos seca, dolor o molestia de garganta y dolor muscular.

«Probablemente existe una gran coincidencia entre Ómicron y las variantes previas, porque esencialmente está haciendo lo mismo (en el organismo)», dijo a The New York Times Otto Yang, médico de infectología en la Universidad de California en Los Ángeles. «Si hay diferencias, probablemente son muy sutiles».

No daña tanto a los pulmones

En medio de la nueva ola de contagios de Covid-19 impulsada por Ómicron, los científicos acumulan evidencias que explican por qué la nueva versión del SARS-CoV-2 aparentemente provoca cuadros más leves de enfermedad: no daña tanto a los pulmones.

«Estamos viendo más y más estudios que señalan que Ómicron está infectando la parte superior del cuerpo. A diferencia de las otras (variantes), que afectan a los pulmones y podrían causar una neumonía grave», explicó Abdi Mahamud, responsable de incidentes de la Organización Mundial de la Salud.

Uno de los reportes que contribuyeron a llegar a esta conclusión es el realizado por un consorcio de científicos estadounidenses y japoneses, publicado el pasado 29 de diciembre en el portal Research Square.

La investigación utilizó hámsters y ratones, determinando que aquellos infectados con Ómicron desarrollaron menos daño pulmonar y menos pérdida de peso en comparación con los portadores de otras variantes.

Otro artículo científico publicado en la página de bioRxiv indicó que los análisis histopatológicos practicados a hámsters sirios infectados con Ómicron no revelaron signos de bronconeumonía o inflamación peribronquial.

Lo anterior es significativo, señaló el documento, porque estaba comprobado que otras cepas del coronavirus tuvieron una eficiente replicación en dicho tipo de hámsters.

Las vacunas sí ayudan

Las vacunas son aún herramientas importantes para el control de la pandemia de Covid-19. Si bien sus eficacias globales disminuyen ante Ómicron (es decir, aún los vacunados pueden contraer la enfermedad), son bastante útiles en la prevención de hospitalización y muerte.

Un reporte de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, con fecha del 31 de diciembre, comprueba los beneficios de los biológicos.

Los autores del artículo indicaron que, para los inoculados, el riesgo de ser admitido al hospital por estar contagiado con Ómicron era 65 por ciento más bajo en comparación con aquellos no vacunados. Y las noticias son aún mejores para las personas que obtuvieron refuerzos.

El riesgo de ser internado debido a una infección por Ómicron en dicha población era 81 por ciento menor en comparación con los que no tienen ningún biológico.

