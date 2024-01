Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El robo robos al transporte de mercancías por carreteras y asesinato de conductores son factores que están asfixiando al sector del autotransporte, aseguró la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Miguel Ángel Martínez Millán, presidente de la Cámara, señaló que el sector está muy preocupado porque la delincuencia está trastocando la vida de los operadores.

«Los delitos que nos están asfixiando, nos tienen muy preocupados porque están trastocando la vida de los operadores. Eso no lo podemos permitir, necesitamos salvaguardar su vida», sostuvo.

En conferencia de prensa, indicó que próximamente se reunirán con la Secretaría de Gobernación para exponer lo que está viviendo el sector.

Luis García López-Guerrero, director de Asuntos de Seguridad de la Canacar, dijo que la violencia ya rebasó los límites y se requiere mayor presencia de la Guardia Nacional para mejorar la seguridad en las carreteras.

Consideró que la falta de mayor presencia de elementos de la Guardia Nacional obedece a que están atendiendo otras áreas prioritarias como puertos y aeropuertos, por ejemplo, de acuerdo a cómo se va moviendo la delincuencia.

Destacó que la inseguridad ha incidido en el déficit de conductores en el país, pues las personas ya no quieren desempeñar el oficio por miedo a los delitos.

Asimismo, indicó que aunque no hay una cifra oficial, se dice que se han registrado entre 50 y 150 asesinatos de conductores de autotransporte en las carreteras del País.

Apuntó que sólo en 2023 se registraron 13 mil robos, con violencia y sin violencia, lo que significó un crecimiento anual de 5.6 por ciento, pues en 2022 se registraron alrededor de 12 mil 300 robos a camiones.

Agregó que actualmente 10 entidades concentran el 93 por ciento de la incidencia de hurto a camiones de carga: Estado de México, Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco, Hidalgo y Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.

«Son 13 mil familias víctimas del delito y eso desestimula la planilla de conductores, en el país hay un déficit de 56 operadores. Aunque hay choferes con sueldo de 60 mil o 70 mil pesos al mes no quieren trabajar en este oficio por la delincuencia», señaló.

Por otra parte, el presidente nacional de la Cámara, indicó que a partir del 1 de febrero el organismo pondrá a disposición de todos los transportistas del país, la plataforma Canacar Cumple para que puedan emitir las facturas de Carta Porte, así como requerimientos aduanales, entre otros.