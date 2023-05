Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los tramos carreteros más peligros del País para los transportistas son los que van de México a Querétaro, de Querétaro a Guanajuato, de Querétaro a Celaya, de Celaya a Apaseo El Alto y de Celaya a Guanajuato.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República (FGR), la mayoría de los asaltos que se reportan en las carreteras federales se concentran en esas vías del Bajío y el centro del País.

Operadores de camiones de carga entrevistados expresaron su preocupación por la inseguridad en las vías del País, pues prácticamente ya no tienen tramos seguros.

Los asaltos, indica Yair Mendoza, de 32 años, no sólo ocurren en los lugares de descanso de los choferes, sino también en plena carretera: los delincuentes interceptan con varios vehículos a los camiones.

«Te das cuenta que te van a robar porque traen bloqueadores de señal. Ya cuando empiezas a ver que te siguen los carros y uno se te va enfrente, uno a un lado y otro atrás, ya valió madre», contó Mendoza, transportista.

«Como vas corriendo nada más se cierran, enfrente uno se te cierra y ya los demás, dos o tres, por un lado, cuando ya lo piensas ya los tienes acá arriba o ya brincaron al estribo».

-¿Se llevan la carga o se llevan el camión?», se le pregunta.

«Los dos y normalmente a ti también, y pues la reglamentaria: una putiza. Si bien te va, con madres, porque hay unos vatos que ya ni regresan. Yo siempre he dicho: ‘están asegurados la carga y el carro, que se lo lleven’, uno no, porque si te rompen la madre ya no regresas a tu casa. Uno viene a trabajar por necesidad y porque también tiene familia», dice.

Según las estadísticas de la FGR, en todo el País se cometieron 12 mil 271 robos de autotransporte en vías federales en el periodo que comprende 2020, 2021 y 2022.

La entidad con más asaltos es Guanajuato, en donde se reportaron 3 mil 980 atracos; le sigue Querétaro, con mil 694; Jalisco, con mil 630; Hidalgo, con mil 25; Veracruz, con 972, y el Estado de México, con 962.

En Jalisco, la inseguridad en las carreteras afecta especialmente en los municipios de Ojuelos, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Encarnación de Díaz y otros ubicados en Los Altos, zona que colinda con Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato.

Las autoridades han cerrado 19 caminos clandestinos que conectaban con carreteras, la mayoría en las autopistas Aguascalientes-Guanajuato, Lagos de Moreno-Aguascalientes, y en Ojuelos.

Esos atajos los hizo la delincuencia para entrar y salir a las carreteras sin ser detectada en una zona en la que han aumentado los robos de vehículos con violencia.

Estados de riesgo

Las entidades ubicadas en el Bajío y el Centro del País concentran el mayor número de robos al transporte de carga.

Entidad / Robos

Guanajuato 3,980

Querétaro 1,694

Jalisco 1,630

Hidalgo 1,025

Veracruz 972

Estado de México 962

Tlaxcala 724

Puebla 418

San Luis Potosí 283

Michoacán 241

Fuente: Fiscalía General de la República