Benito Jiménez y Jesús Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Sitios turísticos que habitualmente son visitados, para descanso de fin de semana y festejos como bodas, han sido impactados por la violencia, robos y extorsión.

Uno de los destinos más afectado es Taxco, Guerrero, a poco más de dos horas de la CDMX, donde no hay transporte y los comercios están cerrados ante la ola de extorsiones de criminales.

«Llevo tres reservaciones canceladas. Una es de un estadounidense y otras de mexicanos que de alguna manera están preocupados por la situación que se vive en Taxco», dijo un hotelero que por razones de seguridad pidió omitir su nombre.

El tianguis sabatino de venta de plata, con alta afluencia turística, fue suspendido.

«La gente cómo va a poder llegar a ese lugar del tianguis si no hay transporte público, y además hay miedo de que haya hechos de violencia», expresó el empresario.

De hecho, ayer, en una alerta a sus ciudadanos, la Embajada de EU recomendó no viajar a Taxco. Explicó, además, que los empleados del Gobierno estadounidense no podrán viajar a ese Municipio.

En territorio morelense, los asaltos y secuestros exprés en las vías a Tres Marías, Yautepec, Tepoztlán y Cuernavaca han opacado las visitas a esos sitios.

En el caso de Tres Marías, en el municipio de Huitzilac, desde julio de 2023, vendedores de alimentos alzaron la voz ante el abandono del Gobierno estatal, por lo que iniciaron el programa «Yo te cuido» para dar confianza a los visitantes en la zona de antojitos.

Sin embargo, desde esa fecha han cerrado 39 negocios de comida en ese tradicional paraje, dijo una de las locatarias que teme una caída más pronunciada de las ventas por la presencia de la delincuencia.

Antonio Purón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Morelos A. C., alertó que se vino abajo, por ejemplo, el turismo de bodas y la visita a los balnearios.

«Hoy la autopista México-Cuernavaca es realmente un peligro transitarla, ya no sólo a altas horas de la noche. Hoy, en cualquier momento es susceptible a cualquier tipo de asalto u otra situación por parte de la delincuencia y pues es la principal vía de comunicación hacia nuestro estado», lamentó.

En la zona de La Marquesa, en el Estado de México una banda criminal se asentó en varios parajes para asaltar y amedrentar a los visitantes con palos y armas. Los comerciantes afirman que son un grupo que no reconoce el gremio.

Incluso, viajar al oriente a degustar cecina en Amecameca o visitar la Hacienda de Panoaya, se convirtió en un riesgo por los constantes atracos en la vía México-Puebla, principalmente a la altura de Chalco.