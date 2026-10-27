El Gobierno Municipal de Aguascalientes realiza trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica sobre el bulevar Juan Pablo II, en el tramo comprendido entre Plaza Canteras y el acceso a Canteras de San Agustín, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación en el poniente de la ciudad.

El presidente municipal, Leo Montañez, realizó un recorrido de supervisión por la zona intervenida, donde constató los avances de las obras destinadas a mejorar la superficie de rodamiento y brindar mayor seguridad a los automovilistas que diariamente utilizan esta vialidad.

Durante la visita, el alcalde señaló que el mantenimiento preventivo y correctivo de las calles constituye una de las prioridades de su administración, debido a que permite mejorar la movilidad urbana, reducir los tiempos de traslado y evitar daños a los vehículos ocasionados por el deterioro del pavimento.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Huízar Botello, informó que la intervención forma parte del programa de Construcción y Conservación de Carpetas Asfálticas Zona Poniente, mediante el cual se atienden vialidades que presentan desgaste por el tránsito vehicular y el paso del tiempo.

El funcionario detalló que los trabajos contemplan la rehabilitación de más de 3 mil metros cuadrados de superficie de rodamiento, con la finalidad de corregir las afectaciones existentes y mejorar las condiciones de circulación en este sector de la capital.

En el recorrido de supervisión también participaron los regidores Leslie Atilano Tapia, Alejandra Orozco Ramírez, Martha González Estrada y Juan Antonio González Guerrero, quienes acompañaron al presidente municipal durante la revisión de las obras.