Jorge Cano Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La probabilidad de ganarle un juicio fiscal al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en su propia cancha es tan baja que los contribuyentes prefieren acudir directamente a los tribunales.

Cuando un contribuyente está inconforme con una resolución del fisco, el primer paso es solicitar un recurso de revocación ante el SAT a través del Buzón Tributario y de perderlo solicitar después un juicio de nulidad ante Tribunal de Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Sin embargo, casi el 80 por ciento de todos los recursos de revocación que han interpuesto los contribuyentes desde 2017 han sido ganados por el SAT, según solicitudes de Transparencia.

Esto incentiva a saltarse el primer recurso ante el SAT e irse directamente a juicio, apuntan fiscalistas.

Previo a la pandemia los juicios de nulidad eran más del doble que los recursos de revocación ante el SAT. En 2019 se presentaron 9 mil 666 recursos de revocación, pero 23 mil 841 juicios de nulidad, 2.4 veces más, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Transparencia.

Esta proporción fue similar en 2017 y 2018, aunque se emparejó en 2020 con la pandemia.

“En broma al área jurídica del SAT se les llama ‘pilas bautismales’ porque lo único que hacen es confirmar lo que la autoridad dijo anteriormente”, afirmó Reginaldo Esquer Félix, vicepresidente de Justicia y Asuntos Tributarios de COPARMEX.

Como no es una instancia útil que procure la defensa de los contribuyentes, sólo se utiliza como estrategia legal para poder aportar más información, que la aportada durante una auditoría, para que sean objeto de análisis en un tribunal. Cuando se llega al TFJA ya no se puede aportar más evidencia, explicó.

Asimismo, para incentivar su uso sin recurrir a un tercero, se permite no garantizar un crédito fiscal impugnando mediante una fianza, como sucede ante el TFJA, explicó Pablo Cervantes García, integrante de la comisión técnica fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México

A pesar de estos beneficios, en ciertos asuntos donde se sabe que el SAT va a ser reacio a cambiar su postura, no conviene utilizar el recurso de revocación, afirmó Cervantes.

Tampoco es seguro ganar ante el TFJA.

De 2017 a 2020 el SAT ha ganado entre 62 a 72 por ciento de los juicios, no obstante, una proporción menor que en su propia cancha, según datos de Hacienda.

Detrás del alto porcentaje de triunfos del SAT dentro de su propio mecanismo de defensa, están los intereses recaudatorios ya que los principales litigios giran alrededor de créditos fiscales y devolución de saldos a favor, aseguró Ricardo Marín González, socio de Martín, Isla, Pickering Abogados.