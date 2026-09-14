Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Una estudiante española de 21 años, quien realizaba un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue asesinada el pasado sábado en Cuautla, Morelos, informaron autoridades estatales.

El Fiscal General del Estado, Fernando Blumenkron, confirmó que la víctima era de nacionalidad española y que realizaba un intercambio entre la Universidad de Salamanca y la UAEM.

El funcionario informó que la Fiscalía estatal intervino desde el primer momento y que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, como corresponde a las muertes violentas de mujeres.

«Estamos en las pesquisas, la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Feminicidio está interviniendo», dijo.

De acuerdo con reportes de medios locales, la joven fue atacada con un arma blanca la noche del sábado en las inmediaciones de la Casa de Cultura, en la Colonia Emiliano Zapata, en Cuautla.

Según esos reportes, la estudiante habría sido víctima de un asalto y, al intentar protegerse, ingresó al inmueble, hasta donde presuntamente la siguió el agresor y la atacó.

La joven quedó herida y murió en el lugar. Paramédicos que acudieron tras el reporte de emergencia confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Personal de la Fiscalía de la Región Oriente, agentes de Investigación Criminal y peritos acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

La Casa de Cultura municipal detalló que el Patronato se ha puesto en contacto con las autoridades para colaborar en lo que resulte necesario para que se haga justicia.

«Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia y seres queridos de la victima, así como nuestra solidaridad ante esta irreparable pérdida», expresó en un comunicado.

Este caso se suma al del hallazgo sin vida en junio pasado de Michelle Itzayana Fuentes, estudiante de 15 años de la preparatoria de la UAEM, quien tras su desaparición en mayo fue hallada muerta en Yautepec.

Asimismo, por los feminicidios de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, el 20 de febrero, en el Campus Chamilpa, y el de Karol Toledo Gómez en Mazatepec, el 2 de marzo, ambas también estudiantes de la UAEM.