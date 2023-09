Jesús Guerrero y Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El estado de Guerrero, gobernado por la morenista Evelyn Salgado, enfrenta una grave crisis de inseguridad.

Ayer, el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en esa entidad fue emboscado y acribillado por un comando armado.

Fernando García Fernández fue asesinado a balazos por la mañana, cuando salía de su domicilio ubicado en la Colonia Cipatli, al sur de Chilpancingo, la capital del estado.

La FGR informó que sus líneas de investigación en el asesinato de su delegado Fernando García Fernández, apuntan a sus golpes contra el crimen organizado, en particular, el aseguramiento de más de 9 toneladas de droga y la captura de dos operadores del grupo criminal de «Los Ardillos».

En un inusual comunicado la Fiscalía también dijo que otro de las líneas en la indagatoria es la captura de dos ex comisarios de la localidad de Petaquillas, quienes están en la cárcel por el secuestro de agentes estatales y militares, en junio pasado.

Apenas el domingo pasado, el Teniente Coronel del Ejército mexicano, Víctor Manuel Salas Cuadras, quien se desempeñaba como Fiscal Regional en la Tierra Caliente de Guerrero, también fue secuestrado y asesinado en el municipio de Coyuca de Catalán.

Con más de 50 disparos, el cuerpo de Salas, quien se desempeñaba en la Fiscalía estatal, fue encontrado después de haber sido secuestrado por hombres armados de la organización criminal «La Familia Michoacana», que en la región encabezan los hermanos Jhonny «El Fresa» y José Alfredo «El Pez» Hurtado Olascoaga.

Ayer, el cuerpo de Fernando García Fernández, quien llegó a la delegación estatal de la FGR desde 2018, quedó tirado afuera de su domicilio, cerca de la Autopista del Sol.

«Se escucharon varios balazos alrededor de las ocho y media de la mañana», testificaron habitantes de la zona donde ocurrió el ataque.

El asesinato del delegado ocurrió a cinco cuadras de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

El estado de Guerrero enfrenta en los últimos meses una violencia creciente contra transportistas, agentes, políticos y ciudadanos, y ahora también contra fiscales.

Sólo en lo que va del mes de septiembre, suman 45 homicidios violentos, de acuerdo con reportes oficiales.

En el caso del Coronel Salas Cuadras, fue interceptado por criminales en el primer día de su nueva asignación como Fiscal regional en Coyuca de Catalán, a donde fue enviado luego de participar en las investigaciones y el decomiso de 13 vehículos de lujo que la Fiscalía estatal aseguró en una bodega en Ciudad Altamirano y que pertenecían a los líderes de la «Familia Michoacana».

También el jueves, los cadáveres de cuatro hombres asesinados a balazos, entre ellos el de un ex precandidato de Morena a la Alcaldía de Tecoanapa, fueron hallados ayer en distintos puntos de Tierra Colorada, cabecera del municipio de Juan R. Escudero.