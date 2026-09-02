Elthon Ulises García Almaráz Agencia Reforma

ATIZAPÁN, México.- Jonathan Meléndez, músico e integrante de la banda Camilo Séptimo, fue asesinado junto con tres personas dentro de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en Bosque Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Las otras víctimas fueron su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; su hija, de tres años, y una trabajadora doméstica de 21 años. El hijo de la pareja, de seis años, fue localizado con vida y sin signos de violencia.

Según reportes oficiales, el ataque ocurrió entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre. La Policía Municipal recibió el aviso a medianoche y encontró a las víctimas dentro de la vivienda.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la detención de dos hombres investigados por su probable participación en el homicidio múltiple. Uno fue identificado como Diego Sebastián “N”, señalado como socio de Meléndez y probable autor de los hechos. Previamente había sido detenido Gerardo “N”, investigado por el caso.

Las capturas ocurrieron con apoyo de autoridades federales y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil y determinar la probable responsabilidad de ambos detenidos.