Samuel Luna Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Pilar ganó la custodia de sus hijos, por lo que su pareja la amenazó de muerte, meses atrás había sido agredida físicamente por él; ayer por la mañana la amenaza se cumplió.

«¿Sí es Pilar la que está ahí tirada? Ay no, sí es ella. Fue culpa de Miguel Castillo, su ex marido, ya la había amenazado antes», gritó con coraje y detrás de la cinta amarilla de seguridad una conocida de la madre de familia.

Sobre la acera de Avenida Sauzales, casi esquina con Periférico, en la Alcaldía Tlalpan, dos sujetos en una moto roja se acercaron a Pilar y le dieron un tiro en la cabeza alrededor de las 7:30 horas de ayer.

Posteriormente, huyeron por calles de la Colonia Rinconada Coapa Primera Sección para salir hacia al Eje 3 Avenida Cafetales y giraron sobre Calzada de Las Bombas, según las investigaciones.

Un motociclista que observó el crimen solicitó el apoyo a un policía preventivo que se encontraba cerca.

Paramédicos del ERUM diagnosticaron la falta de signos vitales por las heridas de bala.

Las conocidas y familiares de Pilar se abrazaban entre sí y se tocaban la frente desconcertadas.

Tras dar señas particulares de la ex pareja de la mujer, personal de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana comenzaron la búsqueda, así como el análisis de cámaras de vigilancia.

El cuerpo fue levantado por peritos alrededor de las 9:40 horas de ayer.

En otro hecho, el jueves por la tarde, una mujer fue hallada muerta dentro de su domicilio en Álvaro Obregón, con lo que suman dos asesinatos de mujeres en menos de 24 horas en la Ciudad de México.

En ambos casos, los principales sospechosos son las ex parejas, quienes están prófugos.