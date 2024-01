Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La inseguridad para los permisionarios de transporte de carga terrestre está fuera de control.

La delincuencia ya no se conforma con robar mercancías y las unidades para «deshuesarlas», ahora también mata a los choferes.

Incluso, los patrones o los mismos hombres-camión temen denunciar los robos porque los desaparecen, señalaron.

Empresarios consultados, que prefieren guardar el anonimato para evitar represalias del crimen, aseguran que el asesinato de conductores ha crecido desde 2021 y que la situación se agravó el año pasado.

Fidel Reyes, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dijo que los empresarios temen hacer denuncias porque algunos que se han atrevido han sido «levantados» y no se vuelve a saber de ellos.

Según Reyes, la ausencia de la Policía Federal en carreteras propició más inseguridad.

«Nos quejábamos de la Policía Federal, pero al menos en un tramo de 200 kilómetros encontrábamos cuatro o cinco patrullas. Ahora con la Guardia Nacional no vemos a ninguno», aseguró.

Otro delito que se incrementó en al menos 60 por ciento es el «deshuesadero de unidades».

«Ahora se roban la carga, matan a los operadores y se llevan los camiones para deshuesarlos. Es un tema delicado que el Gobierno trata de minimizar», señaló en entrevista.

David Román, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, advirtió que es un fenómeno reiterado n las colindancias de Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala.

«Ya en cuestión de horas los desvalijan», dijo.

Reyes contó que a un agremiado de Conatram en Poza Rica, Veracruz, le robaron su camión en una zona llamada La Esperanza.

Siguió la señal de localizador y llegó a un terreno bardeado donde pudo ver que su tractocamión comenzaba a ser «deshuesado».

Cuando los ladrones se dieron cuenta que la unidad tenía rastreador, trasladaron la unidad a otro sitio sin imaginar que los dueños de la unidad estaban vigilándolos.

«Los dueños pidieron ayuda a la Guardia Nacional. Pero los ladrones se dieron cuenta y comenzó un tiroteo. En lugar de que el transportista fuera auxiliado por la Guardia Nacional ésta se hizo a un lado y se terminaron llevando el tracto», relató el representante de Conatram.