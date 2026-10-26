Un presunto feminicidio seguido de suicidio sacudió al fraccionamiento Paseos de Providencia, en el municipio de San Francisco de los Romo, donde un hombre habría asesinado a su esposa con un machete y posteriormente se habría quitado la vida frente a policías municipales.

La tragedia ocurrió alrededor de las 13:09 horas, en una vivienda ubicada en el número 432 de la calle Paseos de Santa Hermelinda, esquina con Paseos de San José.

Fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades tras escuchar una violenta discusión, gritos de una mujer que pedía auxilio y cristales que se rompían dentro del domicilio.

Cuando los uniformados llegaron al inmueble, encontraron a Olga, de aproximadamente 40 a 45 años, con graves heridas provocadas por un machete y aparentemente sin vida.

Su esposo, identificado como Rogelio Prado Escobedo, todavía se encontraba con vida. Sin embargo, de acuerdo con los primeros reportes, al percatarse de la presencia policial, presuntamente utilizó el arma blanca para provocarse heridas mortales frente a los oficiales.

Paramédicos acudieron al domicilio, pero únicamente pudieron confirmar que ambos habían fallecido.

Trascendió que el matrimonio tenía antecedentes de violencia familiar y que incluso existía una denuncia previa contra Rogelio, información que todavía deberá ser corroborada por las autoridades ministeriales.

Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar las diligencias correspondientes, mientras policías municipales resguardaban el inmueble.

Los investigadores también comenzaron a recabar testimonios de familiares para establecer qué ocurrió antes del ataque.

Por ahora, la principal hipótesis apunta a un feminicidio seguido de suicidio, aunque será la Fiscalía la encargada de esclarecer las circunstancias de ambas muertes.