CDMX.- Anel Noreña manifestó, sin tapujos, que cuando reciba la herencia de José José, primero velará por su vejez.

«Yo no sé ni cuánto voy a recibir, todavía no te puedo dar esa información, y desde luego que cuando me lo den nadie va a saber porque no es algo que se ventile», aseguró en entrevista telefónica.

«Esta herencia José me la está dejando a mí y yo tengo que asegurar mi vejez, primero que nada», agregó.

‘El Príncipe de la Canción’, fallecido el 28 de septiembre de 2019, dejó como albacea y heredera universal a Ana Elena Noreña Grass, de 77 años, su esposa de 1976 a 1991.

«Eso lo dice el papel legal, para mí ha sido la alegría de mi vida, es lo más importante porque no sé cuánto vaya a haber (de bienes o dinero) o deudas, pero el hecho de que haya pensado José en mí me hace tan feliz porque la verdad yo siempre lo esperé».

De paso, descartó un supuesto pleito familiar entre sus hijos José Joel y Marysol, difundido por una revista. Es más, dijo que planea celebrar el 10 de mayo acompañada de sus dos hijos con una comida en San Miguel de Allende, Guanajuato.

«No, de ninguna manera (hay pleito), pero Marysol tiene marido y no dispone de su tiempo como antes, es la maestra de sus hijos, entonces no podemos contar con los tiempos».

Con respecto a las propiedades que dejó José José en Miami, indicó que también le pertenecen y las peleará a Sarita Sosa, hija de José José, por medio de un juicio.

«Son mías y este es un juicio internacional, entonces vamos a llegar a Miami y la Corte va a mandar a traer a las Saras para ver qué han hecho con las cosas, porque desde hace dos años sabemos que sí hay un testamento, y nada hay arriba de un testamento», indicó la heredera del intérprete de El Triste.

«Ellas han estado presentando papeles, pero no tienen un testamento, entonces al llegar yo con mi testamento el juez se va a encargar de ellas».

Informó que sólo eran dos propiedades, pero que una al parecer ya fue vendida por Sarita, hija de José José y Sara Salazar. (Lorena Corpus/Agencia Reforma)

