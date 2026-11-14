Tres bovinos fueron asegurados por elementos de la Policía Estatal Rural en el municipio de Pabellón de Arteaga, luego de que detectaron irregularidades en sus aretes de identificación, entre ellas que uno de los animales aparecía registrado como sacrificado en un rastro.

El aseguramiento ocurrió sobre la carretera federal 71, a la altura del kilómetro 13, donde los uniformados detectaron una camioneta Chevrolet Silverado, con placas de Aguascalientes, cuyo conductor circulaba sin utilizar el cinturón de seguridad.

Al observar que en la unidad eran transportadas tres reses, los policías le marcaron el alto para revisar la documentación y la guía de traslado.

El conductor, identificado como Jesús “N”, de 65 años, trasladaba tres bovinos de raza charolais, de color blanco. Sin embargo, al verificar sus identificaciones, los oficiales encontraron que los aretes estaban colocados de manera irregular y que los registros no coincidían con las características de los animales.

Uno de los aretes aparecía con estatus de sacrificio en rastro, mientras que otro correspondía a una hembra, aunque estaba colocado en un macho.

Ante las inconsistencias, los policías aseguraron los tres animales y notificaron al Ministerio Público del fuero común para que se investigue su procedencia.

Los bovinos quedaron bajo resguardo de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes, donde permanecerán hasta que se acredite legalmente su propiedad.