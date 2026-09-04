Tres juegos de placas de circulación apócrifas fueron asegurados por policías del Mando Coordinado durante intervenciones distintas realizadas en el municipio de Asientos.

El primer caso ocurrió sobre la calle Francisco I. Madero, en Villa Juárez, donde los agentes detectaron una Ford Escape blanca con placas de la Unión Democrática Campesina Mexicana. Tras verificar los datos en Plataforma México del C5i, se confirmó que eran apócrifas. El conductor aseguró haberlas comprado.

Otro aseguramiento se realizó sobre la carretera estatal 12, en la comunidad de Jarillas. Una camioneta Hyundai gris portaba placas sobrepuestas que, después de la consulta correspondiente, también resultaron falsas. La conductora, de 32 años, manifestó haber adquirido el vehículo en esas condiciones.

El tercer caso ocurrió sobre la carretera estatal 5, nuevamente en Villa Juárez, donde fue revisada una Chevrolet S-10 roja, modelo 2000, con placas de la organización Unión Campesina. La consulta confirmó que también eran apócrifas y el conductor indicó que había comprado así la unidad.

Los tres juegos de placas quedaron a disposición de la autoridad ministerial para las investigaciones correspondientes.