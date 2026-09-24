Seis semovientes fueron asegurados por policías del Mando Coordinado durante dos intervenciones realizadas en carreteras de Cosío y El Llano, luego de detectar irregularidades en la documentación e identificación de los animales transportados.

El primer caso ocurrió sobre la carretera estatal 78, a la altura del kilómetro 001+800, en Cosío. Durante un recorrido de vigilancia, los uniformados interceptaron un vehículo que transportaba un bovino y solicitaron al conductor los documentos para acreditar su procedencia y legal traslado.

El hombre no pudo demostrar la legalidad del animal, que además carecía de herraje y arete, por lo que el bovino fue asegurado.

La segunda intervención se registró sobre la carretera estatal 156, en el kilómetro 00+050, en El Llano. Ahí fue detenido para revisión un vehículo con remolque en el que eran trasladadas cinco hembras de raza Holstein, con un peso aproximado de 800 kilogramos cada una.

Al verificar su identificación, los policías detectaron que los aretes de los cinco animales estaban dados de baja. Ante esta irregularidad, fueron asegurados los semovientes, así como el vehículo y el remolque utilizados para transportarlos.

Todo lo asegurado quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones por un posible caso de abigeato. Los conductores recibieron fecha para comparecer a entrevista ante la instancia encargada de esclarecer la procedencia del ganado.