CDMX.- Taylor Swift no estaría preocupada por los señalamientos sobre su comportamiento personal y profesional publicados en un reportaje de Vanity Fair, según fuentes cercanas consultadas por Page Six.

La cantante, de 36 años, consideraría que la publicación ofrece una visión parcial de su trayectoria, basada en antiguos conflictos y experiencias negativas que no definen su personalidad ni sus logros profesionales.

Por su parte, Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, mantendría su respaldo a la intérprete, al considerar que las opiniones de terceros no modifican la percepción que tiene de ella.

El reportaje, titulado The Mastermind y escrito por May Jeong, reúne testimonios de más de 100 personas que conocieron a Swift en distintas etapas de su vida. Entre los señalamientos figuran presuntas represalias, exclusión social y manipulación.

Tras la publicación, Arielle Peppers, antigua compañera de escuela de la cantante, aclaró que sus declaraciones no pretendían desacreditar a la artista.