Mauricio Angel Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Alejandro Sugich, director de la docuserie de Valentín Elizalde para HBO Max, asegura que será respetuosa y sí le gustará a la familia.

Como no participaron ni revisaron el contenido de la serie documental Valentín: La Muerte del Gallo de Oro, que se estrena este jueves en HBO Max, parte de la familia de Valentín Elizalde indicó que no emitirá una opinión sobre la producción.

Al cuestionar sobre la postura al productor del proyecto, Alejandro Sugich, indicó que sí estuvo en contacto con ellos y confía en que después de que vean el serial podrán cambiar de opinión al darse cuenta de que es un material respetuoso.

«Entiendo perfectamente su postura (tras) revivir cada año, y más ahora con los 20 años, revivir ese dolor que todos entienden cuando pierden a un familiar. Por el lado del comunicado lo veo muy bien.

«De la parte de la familia buscamos a todos, prácticamente, hablé con ellos, con la mamá, y salieron los que pudieron salir. Nos hubiera encantado tenerlos, yo estoy seguro que cuando lo vean el documental van a entender por dónde va, qué es y qué quisimos hacer», detalló Sugich, tras un conversatorio del documental.

La serie de HBO Max se centra en la muerte del intérprete de «Vete Ya» al plantear diferentes líneas de investigación sobre qué pudo haber causado su asesinato, y que atraviesa detalles de su vida, como la relación con su primo Fausto «Tano» Elizalde, quien sí participa en la producción, igual que la primera esposa del cantante, Gabriela Sabag, y la hija de ambos, Gabriela Elizalde.

El comunicado donde la familia rechaza opinar está firmado por su madre, Camila Valencia; su hija Valentina Elizalde, así como por sus hermanos Jesús «el Flaco» Elizalde, Joel Elizalde y Francisco «El Gallo» Elizalde. Los hermanos y la hija actualmente tienen un proyecto musical llamado La Dinastía Elizalde Continúa.

«Yo creo que ellos pensaron que el documental venía de una sola persona, que la narrativa venía desde alguien con el que actualmente no tienen relación», teorizó el productor.

La familia Elizalde destacó que quieren honrar al «Gallo de Oro» al no enfocarse más en su muerte que en su vida.

«Fue un hijo, un padre, un hermano y un artista que dejó una huella imborrable en la música mexicana. Hay historias que otros podrán contar, pero hay un legado que nosotros seguimos viviendo.

«A 20 años de su ausencia, creemos que el mejor homenaje que podemos rendirle a Valentín no es recordar cómo se fue, sino celebrar todo lo que logró. Porque las tragedias marcan una historia, pero son las canciones las que la hacen eterna», indica el comunicado.