Dos hombres que presuntamente ingerían bebidas alcohólicas en calles del fraccionamiento Villa Montaña terminaron detenidos tras ser sorprendidos en posesión de 43.50 gramos de una sustancia granulada, durante una intervención del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Municipal de Aguascalientes.

Los uniformados patrullaban sobre la avenida Salvador Rangel López, a la altura del cruce con avenida Constitucionalistas, cuando detectaron a los dos sujetos, quienes emprendieron la huida al percatarse de la presencia policial.

Los hombres fueron alcanzados frente a un domicilio de la misma avenida, donde, según el reporte policial, reaccionaron de manera agresiva y empujaron a los uniformados, quienes procedieron a someterlos a una revisión preventiva.

Entre las pertenencias de Demis “N”, de 36 años, los agentes encontraron una bolsa con cierre hermético que contenía 18.86 gramos de una sustancia granulada, mientras que a Luis “N”, de 37 años, le aseguraron otro envoltorio con 24.64 gramos de material con características similares.

Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público por su probable participación en delitos contra la salud, en espera de que se determine su situación jurídica.