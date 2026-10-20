Un vehículo Mitsubishi que circulaba con los números de identificación alterados fue asegurado por elementos de la Policía Estatal durante un recorrido de vigilancia en el fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos, al oriente de la ciudad de Aguascalientes.

La unidad, de color blanco y con placas de Zacatecas, llamó la atención de los uniformados debido a que circulaba sin luces traseras sobre la avenida Rodolfo Landeros Gallegos, por lo que le marcaron el alto a su conductor para efectuar una revisión.

Al volante se encontraba José, de 40 años de edad, originario de Nayarit, quien fue sometido a una inspección mientras los oficiales verificaban las condiciones y los datos de identificación del vehículo.

Durante la revisión, los policías descubrieron que tanto el número de chasis como el de motor se encontraban ilegibles. Además, detectaron que la etiqueta de identificación instalada en una de las puertas había sido arrancada.

Ante estas irregularidades, los estatales procedieron al aseguramiento del Mitsubishi, que fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

La unidad permanecerá bajo resguardo de las autoridades hasta que se acredite legalmente su propiedad.