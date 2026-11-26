Un joven de 20 años terminó en manos de la Fiscalía General del Estado luego de ser sorprendido al volante de un automóvil relacionado con una investigación por fraude en Aguascalientes.

La detención tuvo lugar en calles de la comunidad de San Rafael de Ocampo, en el municipio de Asientos, donde elementos del Mando Coordinado realizaban labores de vigilancia cuando detectaron un Nissan Sentra blanco que circulaba sin placas.

Los uniformados le marcaron el alto al conductor, quien se identificó como Jesús N., de 20 años, y procedieron a realizarle una revisión preventiva, además de consultar sus datos y los de la unidad en el Sistema Plataforma México.

La consulta reveló que el automóvil estaba relacionado con una carpeta de investigación por el delito de fraude, situación que derivó en la detención del joven y el aseguramiento del vehículo.

Jesús y el automóvil quedaron a disposición del Ministerio Público del fuero común, instancia encargada de determinar su situación jurídica.