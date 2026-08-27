Uniformados del Mando Coordinado detuvieron a dos jóvenes de 18 años en la comunidad de La Dichosa, municipio de Asientos, luego de que presuntamente les encontraran marihuana y una sustancia granulada entre sus pertenencias.

La intervención ocurrió durante un recorrido de vigilancia por calles de dicha comunidad. De acuerdo con el reporte policial, los oficiales observaron a dos sujetos que habrían mostrado una actitud evasiva al notar la presencia de las patrullas, por lo que les marcaron el alto para efectuar una inspección preventiva.

Los detenidos se identificaron como Daniel N y Chris N, ambos de 18 años. Durante la revisión, a Daniel le aseguraron una bolsa con aproximadamente 40 gramos de hierba verde con características propias de la marihuana.

A Chris, en tanto, los policías le localizaron un envoltorio con cerca de ocho gramos de una sustancia granulada.

Ambos jóvenes fueron trasladados, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se determinará su situación jurídica.