Aseguran cuatro motocicletas y dos autos

Seis vehículos, entre ellos cuatro motocicletas, una camioneta y un automóvil, fueron asegurados por agentes de la Policía de Investigación Criminal en Aguascalientes, luego de detectar que tres contaban con reporte de robo y los otros tres presentaban irregularidades en sus números de identificación.

Los aseguramientos fueron realizados por elementos del Grupo de Combate al Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado, como resultado de labores de investigación y operativos especializados.

Entre las unidades recuperadas se encuentra una camioneta Jeep Commander gris, modelo 2009, sin placas de circulación, que contaba con reporte de robo, así como un automóvil Fiat Uno gris, modelo 2016, también con antecedentes de robo.

Los investigadores aseguraron además una motocicleta Italika negra con rojo, sin placas, que tenía reporte de robo vigente.

Las otras tres motocicletas presentaban alteraciones en sus medios de identificación. Se trata de una Italika RC200 negra; una Italika DM250 gris con naranja, sin número de serie, y otra Italika negra, gris y roja, que carecía tanto de número de serie como de placas de circulación.

Las seis unidades quedaron a disposición de la autoridad ministerial para continuar con las investigaciones, determinar su procedencia y realizar las diligencias correspondientes.