Aseguran cristal y marihuana durante revisión en Calvillo

Elementos de la Policía Municipal de Calvillo detuvieron a José N, de 26 años, luego de encontrar entre sus pertenencias varios envoltorios con sustancias con características de cristal y marihuana.

La captura ocurrió sobre la calle Mina, en la zona centro de Calvillo, donde policías que trabajan bajo el esquema del Mando Coordinado realizaban labores de vigilancia.

De acuerdo con el reporte, los uniformados detectaron al joven y señalaron que adoptó una actitud evasiva al notar su presencia, por lo que procedieron a realizarle una inspección preventiva.

Durante la revisión le encontraron dos envoltorios con una sustancia granulada con características similares al cristal, cuyo peso aproximado fue de cinco gramos. También aseguraron una bolsa con hierba verde, aparentemente marihuana, con un peso cercano a los 13 gramos.

José N fue detenido y trasladado, junto con las sustancias aseguradas, ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado.

La autoridad ministerial inició una carpeta de investigación y será la encargada de determinar la situación jurídica del detenido.