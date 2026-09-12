Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Operaciones conjuntas entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) permitieron el aseguramiento de predios relacionados al tráfico de combustible en tres estados de la República, así como la detención de tres hombres por la presunta comisión de distintos delitos.

El primer hecho se reportó en Pedro Escobedo, al suroeste de Querétaro, donde se hallaron tres tomas clandestinas junto con mangueras al interior de un predio. Personal de Pemex, Guardia Nacional (GN) y Secretaría de la Defensa Nacional llevaron a cabo el aseguramiento del inmueble.

Cerca de cuatro mil litros de hidrocarburo y una cisterna fueron encontrados al interior de un domicilio de Celaya, Guanajuato.

Algo similar ocurrió en el Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, donde autoridades estatales y federales localizaron 450 litros de gasolina repartidos en nueve bidones.

Aunque la Fiscalía omitió hablar de detenidos en alguno de los tres hechos, presume la aprehensión de José «N», Juan «N» y Ángel «N», presuntamente relacionados a hechos de desaparición forzada, homicidio, delincuencia organizada y violación a la Ley de Migración.

Los aseguramientos ocurren a poco más de una semana de que la Secretaría de Defensa presumiera el despliegue de 600 efectivos para la realización de distintas tareas de seguridad en Guanajuato, principalmente, con énfasis en la desarticulación de células delictivas de la región.

Hace tres días, la FGR informó sobre la detención y vinculación a proceso de seis personas relacionadas con una red de gasolineras de combustible ilícito en Chihuahua; uno de ellos, síndico del Municipio de Riva Palacio.