Un automóvil de lujo que se encontraba estacionado sobre la rampa de acceso a una tienda de conveniencia, en Ciudad Industrial, terminó asegurado por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, luego de que se detectara que estaba relacionado con una carpeta de investigación.

El hallazgo ocurrió sobre la avenida Carolina Villanueva de García, en el cruce con la calle Gregorio Ruiz Velazco, cuando oficiales del Grupo de Operaciones Aéreas realizaban recorridos de vigilancia por la zona.

Durante el patrullaje, los uniformados detectaron un Audi blanco estacionado en dicho punto, por lo que decidieron consultar sus datos en el sistema correspondiente.

La revisión arrojó que la unidad contaba con una carpeta de investigación, motivo por el cual los policías procedieron a su aseguramiento.

Para retirarlo del lugar fue necesaria la intervención de una grúa, mediante la cual el automóvil fue trasladado ante la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes para quedar a disposición de la autoridad competente.

Posteriormente, el Audi fue llevado a una pensión vehicular, donde permanecerá bajo resguardo.