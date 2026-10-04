Un adolescente de 16 años fue detenido por policías municipales luego de que presuntamente le encontraran una navaja de aproximadamente 26 centímetros de longitud durante una revisión en el fraccionamiento Villas de las Fuentes.

El aseguramiento ocurrió en el cruce de la avenida Villas de las Fuentes y la calle Villas de Vallarta, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia y detectaron al menor mientras aparentemente inhalaba un producto químico.

Al notar la presencia policial, el joven habría arrojado al suelo un frasco que contenía una sustancia con características similares al cemento industrial. Los oficiales se aproximaron y procedieron a practicarle una inspección preventiva.

Durante la revisión localizaron entre sus pertenencias la navaja, por lo que Gustavo “N” fue asegurado por su presunta responsabilidad en el delito de portación de arma prohibida.

El adolescente fue informado sobre el motivo de su detención y posteriormente trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de la autoridad ministerial especializada, encargada de determinar su situación jurídica.