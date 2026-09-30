Aseguran a joven de 15 años con machete

Un adolescente de 15 años fue detenido por policías del Mando Coordinado luego de que presuntamente le encontraran un machete de aproximadamente 60 centímetros de largo entre sus pertenencias, en calles del fraccionamiento Ruiseñores, en Jesús María.

Los uniformados realizaban labores de vigilancia por el cruce de las calles Águila y Canario cuando observaron al joven, quien, de acuerdo con el reporte policial, adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de los oficiales.

Ante esta conducta, los elementos le marcaron el alto y efectuaron una inspección preventiva. Durante la revisión localizaron el machete, considerado en el reporte como arma prohibida.

El detenido se identificó como E. “N”, de 15 años. Tras el aseguramiento, fue trasladado junto con el objeto ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno, en la Fiscalía General del Estado.

La autoridad ministerial quedó a cargo de determinar su situación jurídica conforme a derecho.