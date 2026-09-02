Policías del Mando Coordinado detuvieron a dos hombres en operativos distintos realizados en los municipios de Calvillo y Tepezalá, luego de que presuntamente les fueran encontradas sustancias ilícitas. Entre ambos aseguramientos se contabilizaron más de 35 gramos.

El primer caso ocurrió durante un recorrido de vigilancia por la colonia Cerrito Alto, en Calvillo. Los uniformados detectaron a un hombre que habría adoptado una conducta evasiva al notar su presencia, por lo que procedieron a realizarle una revisión preventiva.

Entre sus pertenencias localizaron un envoltorio con una sustancia granulada al tacto, aparentemente cristal, cuyo peso superó los ocho gramos. El detenido se identificó como Gerardo “N”, de 35 años.

En otro hecho, policías patrullaban la comunidad El Chayote, en Tepezalá, cuando observaron a otro individuo que presuntamente intentó evadirlos. Durante la revisión le encontraron un envoltorio de plástico transparente con hierba verde y seca, con características de la mariguana y un peso superior a 26 gramos. El hombre dijo llamarse Fabricio “N”, de 38 años.

Ambos detenidos, junto con las sustancias aseguradas, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, instancia que determinará su situación jurídica.