Una actitud evasiva ante la presencia de policías terminó con la detención de un hombre y una mujer, a quienes les encontraron dos machetes cuando circulaban por una terracería del municipio de Jesús María.

Elementos del Mando Coordinado realizaban labores de vigilancia sobre el camino que conduce de Chicahuales hacia La Biznaga cuando detectaron a dos personas que presuntamente intentaron evadir a los uniformados.

Durante la intervención, los oficiales revisaron sus pertenencias y localizaron dos armas blancas tipo machete, una de aproximadamente 45 centímetros de longitud y otra de 40 centímetros.

Los detenidos fueron identificados como Fernando “N”, de 25 años, y María Guadalupe “N”, de 29.

Ambos fueron asegurados por la presunta portación de arma prohibida y posteriormente trasladados ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno, en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica.