Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Autoridades federales desmantelaron en Culiacán, Sinaloa, una bodega con 49 toneladas y más de 45 mil litros de precursores químicos para elaborar cocaína y metanfetaina, además de cargadores y cartuchos para armas de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con un comunicado, el aseguramiento se llevó a cabo tras ejecutar una orden de cateo en un almacén ubicado en el poblado El Diez, perteneciente al municipio de la capital sinaloense, en inmediaciones de la carretera costera Culiacán-Mazatlán.

De acuerdo con la Fiscalía, en el lugar, se aseguraron 25 mil 975 kilos de posible ácido tartárico; cerca de 950 kilos de probable acetato de plomo y 4 mil 725 kilos de aparente cianuro de sodio, sustancias empleadas para fabricar y purificar metanfetamina.

También 18 mil 100 kilos de posible sosa cáustica y cerca de 12 mil litros de posible ácido clorhídrico, las cuales se utilizan en el proceso de producción de la cocaína, además de 33 mil 490 litros y 225 kilos de una sustancia pendiente de determinar.

Las sustancias aseguradas se encontraban en costales, cajas, bidones y tambos. Además, se incautaron cargadores y cartuchos para arma de fuego; dos chalecos tácticos, un vehículo tipo montacargas y el inmueble en mención.

La FGR dijo que en un primer momento la Policía Estatal Preventiva y el Ejército atendieron un reporte sobre una bodega que tenía una cortina semiabierta. Al acudir, alcanzaron a ver chalecos, cargadores, costales y bidones, los cuales desprendían un fuerte olor a químicos.

La Fiscalía Federal en Sinaloa, dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR, inició la carpeta de investigación con base en el Informe Policial Homologado (IPH) rendido por los militares y agentes estatales.

La indagatoria fue abierta por los delitos de posesión de precursores químicos, posesión de cargadores y cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Acto seguido, la FGR solicitó y consiguió una orden judicial para catear el inmueble, acción que llevaron a cabo agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

«Los indicios asegurados fueron puestos a disposición del MPF, el cual continúa con la indagatoria correspondiente por los delitos de posesión de precursores químicos y químicos esenciales, así como por los otros mencionados y lo que resulte», dijo la Fiscalía.