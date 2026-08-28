Cuatro hombres fueron detenidos en distintas intervenciones policiales tras ser sorprendidos con envoltorios que contenían sustancias con características similares a las del cristal. En conjunto, los aseguramientos sumaron aproximadamente 41 gramos.

El primer caso ocurrió sobre avenida Mariano Hidalgo, a la altura de Morelos II, donde policías estatales marcaron el alto a un Nissan blanco con placas de Zacatecas debido a que su conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Durante la revisión a Omar N, de 27 años, localizaron una bolsa con aproximadamente 17 gramos de sustancia granulada con características del cristal.

En la colonia Sierra Fría, en San José de Gracia, elementos del Mando Coordinado interceptaron a Braulio N, de 28 años, luego de que presuntamente adoptara una conducta evasiva al notar a los uniformados. En la inspección le encontraron un envoltorio con alrededor de seis gramos de aparente cristal.

Otra detención ocurrió sobre la calle Cañada Campos, en el fraccionamiento La Cañada, Jesús María. Andrés N, de 19 años, fue revisado después de que, según el reporte policial, también intentara evadir a los oficiales. Entre sus pertenencias llevaba aproximadamente 10 gramos de una sustancia similar al cristal.

Finalmente, en avenida Aguascalientes, comunidad Lázaro Cárdenas, Asientos, fue detenido Miguel N, de 35 años, a quien le aseguraron un envoltorio con cerca de ocho gramos de aparente cristal.

Los cuatro detenidos y las sustancias aseguradas quedaron a disposición del Ministerio Público del fuero común, donde se determinará su situación jurídica.