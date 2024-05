Ante la aprobación del Fondo de Pensiones del Bienestar y sus implicaciones, el sector asegurador ofrece productos diseñados específicamente para planes personales de retiro, que brindan certeza y estabilidad financiera a largo plazo. Estos seguros están respaldados por contratos ante el SAT, lo que garantiza que los fondos estarán disponibles cuando se necesiten, afirmó Leonor Vásquez Marín, presidenta de AMASFAC Aguascalientes.

La representante de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas comentó que la reciente reforma del fondo de pensiones, que ya entró en vigor, presenta nuevas reglas que no están completamente claras. Sin embargo, explicó que los fondos no reclamados por personas mayores de 65 años en las Afores serán transferidos a un fideicomiso administrado por Banxico, alejándose de la gestión directa de las Afores. Esta disposición ha generado incertidumbre y preocupación entre los pensionados y futuros beneficiarios.

Uno de los puntos más críticos, según Vásquez Marín, es la desinformación que rodea la reforma. Muchas personas desconocen que aún pueden reclamar sus fondos y existe confusión sobre el monto de compensación.

Ante esta situación, AMASFAC propone una mayor responsabilidad individual en la planificación de la vejez. Vásquez Marín subrayó que no se puede depender exclusivamente del gobierno para garantizar una pensión adecuada.

Por ello, dijo que el sector asegurador ofrece productos diseñados específicamente para planes personales de retiro, que brindan certeza y estabilidad financiera a largo plazo. Están respaldados por contratos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que garantiza que los fondos estarán disponibles cuando se necesiten.

Finalmente, Vásquez Marín hizo un llamado a la ciudadanía para que tome medidas proactivas en su planificación financiera para la jubilación.