Natalia Vitela Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, aseguró que los vuelos desde México a Estados Unidos se han regularizado tras cancelaciones y demoras provocadas por una falla en las comunicaciones del control aéreo de Estados Unidos.

«En México ya se están regularizando, hemos recibido el informe oficial. Claro que hubo afectaciones sobre los retrasos, las demoras a los propios pasajeros, ya se ha ofrecido disculpas por parte de las líneas aéreas.

«Y digamos que para el día de ayer y el día de hoy, las primeras horas, en la mayoría de los vuelos ya se han regularizado», dijo la titular de la Segob en conferencia mañanera.

Las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se normalizaron desde ayer hacia Estados Unidos.

La contingencia afectó 73 vuelos y a 10 mil 293 pasajeros en la terminal.

La administración aeroportuaria informó que, tras el levantamiento de las restricciones temporales impuestas por las autoridades estadounidenses, los vuelos hacia ciudades de ese país comenzaron a regularizarse.

«Luego las restricciones temporales para vuelos desde y hacia los Estados Unidos, las operaciones de vuelos hacia ciudades de ese país desde AICM se regularizan», indicó.

El AICM recomendó a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos y mantenerse atentos a posibles modificaciones en sus itinerarios.