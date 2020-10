En la recta final de la contienda por la dirigencia nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el aspirante al cargo y diputado federal, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que ahora la competencia está entre él y Yeidkol Polevnsky, quien ya fue secretaria general en funciones de presidenta, pues si bien, ella también ha manejado mucho dinero en esta campaña interna, ha sido más discreta y sin ofrecer senadurías o gubernaturas en los estados donde el año entrante habrá este tipo de elección.

En entrevista con El Heraldo, aseveró: “es un hecho que yo gano” y para entonces, aseguró, se acabará el sistema de cuates y de cuotas, pues su lucha permanente en el país ha sido por la democratización y ha pugnado por sacar el dinero de la política.

SEÑALAMIENTOS. Muñoz Ledo aprovechó para reiterar la denuncia pública que, dijo, comete Mario Delgado, otro de los aspirantes a la dirigencia nacional de MORENA, quien aseguró ha ofrecido a algunos candidaturas para donde hay cambio de gobiernos estatales y senadurías, “está comprando el voto”, “también Yeidkol, que ya lo alcanzó, van empatados en segundo lugar, pero ha sido más discreta”.

Reconoció el poco avance que ha tenido MORENA aunque el presidente Andrés López Obrador conserva la simpatía de los mexicanos, y eso se debe a que hay estados en donde ni siquiera hay dirigentes estatales y otros, como Aguascalientes, donde hay hasta 3 que se hacen cargo, o quieren encabezar a este partido, pero sin tino, “ese es el gran problema al que me tengo que enfrentar”.

Comentó que tras ganar se dedicará a organizar al partido y de manera democrática, donde la base cuente, y hacerlo con una base piramidal; partir de comités de base, luego distritales, “pero no muy grande para no parecer al partido comunista”, trabajar en un plano horizontal, resaltó.

SE DESLINDA. Cuestionado sobre lo dicho por el líder fundador de MORENA, como es el presidente de México, AMLO, que criticó que ha sido una elección eterna y se ha dejado ver que hay mucho pueblo para tan poco liderazgo, Muñoz Ledo aseguró que “el regaño” no llegó a él, “a mí el ciudadano presidente nunca me ha criticado, por el contrario, ha dicho que era un ciudadano ejemplar, promotor de la democracia en México, con grandes cualidades e ideas propias. Además, yo no estoy traficando con influencias, y sí quiero organizar al partido, organizarlo democráticamente desde la base”.

“Me mantendré controlando el balón en la media cancha, cuidando la diferencia sin descuidarme, pero no dejaré que me alcancen. Voy como unos 50 o 60 metros delante del más cercano competidor, soy el dueño de la media cancha…” Porfirio Muñoz Ledo

Se espera tener el resultado de la consulta interna por la dirigencia nacional el 10 de este mes para que la toma de protesta sea el 11.