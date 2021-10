CDMX.- Pepe Aguilar aclaró que no despidió a ninguno de sus trabajadores por no quererse vacunar contra el COVID-19, sin embargo no lo pudieron acompañar a la gira que realiza actualmente.

El intérprete de «Miedo» confesó que sólo uno de sus colaboradores rechazó recibir la inmunización, pero eso no quiere decir que haya terminado su relación laboral.

«Nunca dije que lo iba a despedir, sólo que no podría participar en la gira de Estados Unidos porque teníamos que dar un ejemplo. Él (trabajador no vacunado) es una persona que quiero mucho y es parte del show desde hace 25 años», compartió el padre de Ángela Aguilar en entrevista para Grupo Fórmula.

Detalló que esa persona es alguien muy querido, quien tiene sus propias creencias acerca de la vacuna, por lo que se quedó en casa y se perdió la gira. (Staff/Agencia Reforma)