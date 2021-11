CDMX.- Paty Navidad volvió a negar que padeció COVID-19 hace unos meses.

La actriz afirmó que no fue por culpa del coronavirus que estuvo varios días en el hospital, sino por una falta de oxigenación (síntoma del virus) y una doble neumonía.

«Nunca tuve COVID. La verdad es que se dijeron muchas cosas que ni al caso. Sí llegué al hospital por un problema de oxigenación, nada más», dijo.

La participante de MasterChef Celebrity agregó que la pasó muy mal en el nosocomio, pues le suministraron cortisona, que la dejó hinchada; agregó que, a pesar de todo, no piensa vacunarse.

«Más de la mitad de la gente aquí no está vacunada, pero dice que sí para que no los estén molestando como a mí, pero no me voy a vacunar porque soy una mujer fuerte», agregó. (Staff/Agencia Reforma)