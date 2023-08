Mirna Ramos y Paulina Sánchez Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- A unas semanas de que concluya el proceso interno de Morena rumbo a la elección presidencial, en el que diversas encuestas lo ubican en cuarto lugar, Ricardo Monreal admitió que no descarta participar por otra candidatura, como la Jefatura de la Ciudad de México.

De visita por Monterrey, el morenista respondió a pregunta expresa que no puede descartar participar por ese cargo, aunque por ahora se concentrará en llegar hasta el final en el proceso interno.

«Voy a estar donde sea útil, lo digo con todas sus palabras, me voy a mantener en Morena, voy a luchar hasta el último día, sin descanso, sin tregua».

¿Entonces no descarta la CDMX?, se le preguntó.

«No descarto nada, por lo pronto estoy concentrado de tiempo completo, toda mi atención, toda mi energía, toda mi capacidad está centrada en este proceso, pero no puedo descartar nada, voy a estar donde le sea útil a Morena».

El aspirante visitó la ciudad para reunirse en privado con representantes de cámaras empresariales y para presentar el libro de su autoría ‘Una oportunidad real’ en la UANL.

Quiere dar la sorpresa

Pese a que diversas encuestas lo ubican en el último lugar en la contienda interna de Morena rumbo a la Presidencia, Monreal aseguró que quiere dar la sorpresa.

«Lo mismo cuando fui Senador o Diputado, o lo mismo cuando fui recientemente por mayoría Alcalde de la Ciudad de México, en la Alcaldía Cuauhtémoc: todos los pronósticos me colocaban en el último lugar y competí hasta el final y les gané, ahora quiero dar la sorpresa», afirmó.

Descartó «mano negra, blanca o sucia», aunque señaló que el desempeño en la conducción del proceso apenas fue correcta.

Previo a la presentación de su libro, Monreal, informó que ha gastado 2.9 millones de pesos, la mayor parte por la renta de espacios y equipos para los eventos.

Samuel no; Colosio sí

Aunque hay morenistas que ven con buenos ojos una posible candidatura presidencial del Gobernador Samuel García por MC, Monreal consideró que García debería concentrarse en resolver sus diferencias con el Poder Legislativo.

«Creo que debería el Gobernador Samuel, yo ya fui Gobernador, por eso se lo digo, estar concentrado en resolver las diferencias entre los poderes», explicó.

A quien sí le ve posibilidades es Luis Donaldo Colosio, Alcalde regio.

«Colosio sí es potencialmente más atractivo electoralmente, Colosio pudiera participar y me parece que si él decide eso, pues es su derecho». afirmó.

Sobre el pleito entre García y el PRIAN, los instó al diálogo.

«Aunque te mienten la madre tú no puedes decir, tú eres mi enemigo, no puedes decir eso, porque uno es servidor público y tienes que ser tolerante».