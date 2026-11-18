Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Marina (Semar) ha asegurado 222.4 toneladas de cocaína en aguas nacionales desde 2019, cuando comenzó a operar el Centro de Mando y Control de la Armada de México (CC2-AM).

En un comunicado, la dependencia indicó que el 42.4 por ciento de esa cantidad, equivalente a 94.3 toneladas, fue decomisado durante la presente Administración.

La Marina informó que el centro concentra en tiempo real los reportes de las distintas regiones navales y da seguimiento a las operaciones de vigilancia marítima, lo que permite coordinar la detección e interceptación de embarcaciones presuntamente vinculadas con actividades ilícitas.

La dependencia detalló que, desde 2019, el CC2-AM también ha coordinado 5 mil 595 operaciones de búsqueda y rescate, en las que fueron salvaguardadas 7 mil 240 personas.

Además, durante ese periodo se realizaron mil 48 evacuaciones médicas y se brindó apoyo a mil 586 embarcaciones en situación de emergencia.

El centro también concentra información sobre contingencias y desastres naturales para apoyar las acciones del Plan Marina y coordinar la intervención de personal naval con autoridades federales, estatales y municipales.

Construido en 2018 y puesto en operación un año después, el CC2-AM cuenta con personal especializado y herramientas de comunicación para dar seguimiento a las operaciones navales y orientar los apoyos en materia de rescate, atención de emergencias y vigilancia marítima.