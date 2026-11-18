CDMX.- El príncipe Harry aseguró que estaría dispuesto a reincorporarse al Ejército británico para combatir contra Rusia si fuera necesario, al considerar que la guerra en Ucrania demuestra la importancia de mantener la preparación militar.

Durante su participación en el pódcast Ukraine: The Latest, del periódico británico The Telegraph, el duque de Sussex afirmó que la ausencia de ataques directos no significa que otros países estén completamente alejados del conflicto.

Harry sostuvo que, si fuera convocado nuevamente, regresaría al servicio militar junto con sus antiguos compañeros y otros integrantes de las Fuerzas Armadas. También consideró que quienes han servido en el Ejército deben estar preparados para responder cuando su país los necesite.

El hijo menor del rey Carlos III permaneció diez años en el Ejército británico, alcanzó el grado de capitán y participó en dos misiones en Afganistán como piloto de helicóptero Apache.

En sus memorias Spare, publicadas en 2023, reveló haber causado la muerte de 25 personas durante su segunda misión.

Tras abandonar la vida militar, Harry impulsó los Invictus Games, una competencia deportiva para militares y veteranos heridos o enfermos. Recientemente reconoció que dejar el uniforme afectó su identidad, aunque encontró otra manera de servir mediante el apoyo a veteranos.