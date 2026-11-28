Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La FGR aseguró cuatro inmuebles en CDMX vinculados a red de corrupción de Guadalupe Taddei por asignación irregular de contratos en el INE.

En uno de los domicilios, la Fiscalía localizó objetos que aparentemente son urnas y mamparas electorales, además de copias de contratos, recibos e información de personas posiblemente relacionadas con los hechos investigados.

La Fiscal Ernestina Godoy informó que los cateos fueron autorizados por un juez federal y se realizaron en cuatro domicilios: dos en la colonia Hipódromo Condesa, uno en Jardines del Pedregal y otro en Polanco.

«En uno de ellos se localizaron lo que, en apariencia, son urnas y mamparas del INE y de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), copias de contratos, recibos e información de personas posiblemente relacionadas con los hechos que estamos investigando», detalló.

Los inmuebles y los indicios encontrados fueron asegurados por la FGR y actualmente son analizados por equipos ministeriales, periciales, policiales y de inteligencia.

La investigación busca establecer si existió una red que favoreció a determinadas empresas mediante contratos públicos en materia electoral, con la participación de funcionarios y exservidores públicos.

Godoy informó que la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción integró 16 carpetas de investigación por posibles irregularidades en la asignación de contratos del INE y de organismos electorales locales.

Las indagatorias abarcan contrataciones realizadas entre 2014 y 2026. Para ello, agentes ministeriales realizaron una inspección en instalaciones del INE, donde obtuvieron documentación física y digital de carácter contractual y contable.

De manera paralela, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada desarrolla una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos fiscales y actos de corrupción relacionados con contratos electorales.

Esta segunda línea de investigación podría involucrar a más de 50 personas físicas y morales, entre empresarios y exservidores públicos de distintos niveles de responsabilidad.

«Estas indagatorias han permitido identificar posibles vínculos entre servidores y exservidores públicos del INE, así como una red de empresas dedicadas a la prestación de servicios, tanto a ese instituto como a los organismos electorales en diversas entidades federativas», señaló Godoy.

La fiscal agregó que recientemente fueron llamados a declarar diversos ex servidores públicos y que sus testimonios han aportado información relevante.

También se recibió documentación sobre la posible incorporación de personas a la estructura laboral del INE que habrían percibido remuneraciones sin desempeñar las funciones para las que fueron contratadas.

La FGR recibe información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Godoy aclaró que las investigaciones no implican un cuestionamiento a la autonomía del INE ni prejuzgan responsabilidades.

«Serán los hechos, los datos de prueba obtenidos y el marco jurídico, los que orienten nuestras determinaciones, no interpretaciones políticas ni presiones de ninguna índole», sostuvo.