Dulce Soto Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El exceso de mortalidad registrado durante la pandemia de Covid-19 creció cuatro puntos porcentuales en un mes.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud (Ssa), entre el 15 de marzo y el 27 de junio de este año ocurrieron 71 mil 315 muertes más que el promedio de decesos registrado en los cuatro años previos, lo que equivalió a un aumento de 55 por ciento.

Al transcurrir poco más de un mes, al 1 de agosto, sumaron 122 mil 765 más fallecimientos respecto a otros años, lo que representa un aumento de 59 por ciento.

Es decir que el exceso de mortalidad creció en el país cuatro puntos porcentuales en un mes y, en números absolutos, se registraron 51 mil 540 fallecimientos más en ese periodo.

De ese número de muertes, sólo 67 mil 326 se han confirmado por Covid-19. El resto puede deberse a otras enfermedades que se desatendieron por la emergencia sanitaria o a decesos causados por el virus que no se confirmaron en su momento y se encuentran en proceso de dictaminación, explicó ayer Ruy López, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece).

“Estas muertes no solamente son aquellas que son explicadas directamente por la infección del virus SARS-Cov-2. Obviamente, éstas contribuyen importantemente a este exceso de mortalidad (.), pero también hay otras causas de muerte no directamente asociadas al virus, pero sí secundarias a la contingencia”, indicó en la conferencia nocturna.

“Se presentan las muertes confirmadas por Covid, pero todavía hay un tramo importante de otras muertes, tanto las que directamente se asocian a Covid, pero no están registradas en nuestro sistema (.), como por otras causas”, agregó.

En la semana del 12 y al 18 de julio se registró el mayor porcentaje de exceso de mortalidad, con 102 por ciento.

Al analizar por estados, Baja California registra un exceso de mortalidad de 86 por ciento, con 6 mil 652 más fallecimientos que los ocurridos en los últimos cuatro años; la Ciudad de México, 99 por ciento, con 27 mil 257 más muertes.

Mientras que el Estado de México registra un exceso de mortalidad de 109 por ciento, con 29 mil 899 más decesos.

Por edad, entre las personas de 20 a 44 años se reporta un exceso de mortalidad de 40 por ciento; de 65 por ciento para el grupo de 45 a 64 años, y de 31 por ciento para el grupo de 65 años en adelante.

El coronavirus ha escalado como principal causa de muerte en el país, pues los decesos confirmados por este virus superan a los 29 mil 459 homicidios dolosos registrados en 2019 y a los 24 mil accidentes automovilísticos que ocurren en promedio cada año.