La Noticia:

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió la irrupción de las fuerzas de seguridad de su país en la embajada de México para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba refugiado en la sede diplomática en Quito… (bbc.com).

Comentario:

El asalto a la embajada de México en Ecuador es un incidente diplomático de gran seriedad que ha provocado una crisis entre ambos países. Este evento representa una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. La irrupción de fuerzas de seguridad ecuatorianas en la embajada mexicana para detener a un individuo que había recibido asilo político es un acto sin precedentes que ha generado condena internacional y ha llevado a México a romper relaciones diplomáticas con Ecuador. ¿Tuvo algo de culpa México? ¿Qué consecuencias podría tener a largo plazo este evento?

Cuando un adolescente golpea a su hermano, sin duda es el que más culpa tiene en el pleito, pero si el otro hizo algo para provocarlo, no está exento de culpa. En el caso de la noticia, México, o más precisamente López Obrador, tiene parte de la responsabilidad. De hecho, no fue por mero accidente que el exvicepresidente Jorge Glas haya elegido a la embajada mexicana para buscar refugio. AMLO ya había intervenido en el pasado en asuntos latinoamericanos al otorgar refugio a Evo Morales de Bolivia y a la familia de Pedro Castillo de Perú.

Que AMLO posea una afinidad ideológica pro-socialista no es malo. Es su derecho. Que intervenga en asuntos de otros países para buscar proteger a personas sólo por ser socialistas sin analizar mayormente la causa de la persecución, es cuestionable. Jorge Glas sirvió en el gobierno socialista de Rafael Correa, pero estaba, no sólo acusado, sino condenado por peculado. Al darle asilo AMLO estaba declarando con hechos que no confiaba en el sistema de justicia de Ecuador. Si a ello añadimos las declaraciones, esta vez con palabras, de que el asesinato de un candidato a la presidencia de Ecuador pudo tener algo que ver con la derrota de la izquierda, pues hizo enojar al presidente. Cuestionar la legitimidad de las elecciones de otro país no es cualquier cosa.

Ciertamente Ecuador no debió reaccionar de la forma que lo hizo pues rompió las reglas de la armonía diplomática entre países. Si bien no es históricamente la primera vez que ocurre algo similar, sí atrajo la condena de más de treinta países y de la OEA. ¿Las consecuencias? Una ruptura diplomática que ya se dio. México,además, anticipa una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia que sin duda generará un rechazo generalizado a las acciones de Ecuador. También, México estaba negociando un tratado de libre comercio con Ecuador que ahora quedará suspendido. Por último, otros países podrán tomar medidas contra Ecuador, por ejemplo, ya Nicaragua rompió relaciones diplomáticas.

Lo peor de todo es que no se ve cómo puedan sentarse a dialogar México y Ecuador. México ofendido por el asalto a su embajada y Ecuador molesto por la intervención de México en asuntos internos de su justicia. Sin duda el pleito va para largo.

Sergio Alonso Méndez posee un doctorado en Negocios Internacionales por parte de la Universidad de Texas

