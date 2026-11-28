Un asalto a mano armada perpetrado la noche del viernes en una tienda de abarrotes del fraccionamiento Villa Loma Dorada desató un operativo policial en el oriente de Aguascalientes, que culminó con la captura de uno de los presuntos responsables.

De acuerdo con el reporte recibido por las autoridades, dos sujetos irrumpieron en el establecimiento y, utilizando un arma larga, despojaron al propietario de dinero en efectivo para posteriormente escapar a bordo de un vehículo blanco con franjas negras en los costados.

Con las características de la unidad, elementos de la Policía Estatal desplegaron un operativo de búsqueda que los llevó hasta calles del fraccionamiento Benito Palomino Dena, donde localizaron un vehículo que coincidía con la descripción proporcionada.

Los uniformados observaron que del automóvil descendió un sujeto cuyas características correspondían con las de uno de los sospechosos y que, además, portaba lo que parecía ser un arma larga.

En ese momento fue detenido Eduardo N., de 24 años de edad, a quien le aseguraron el arma, así como billetes de distintas denominaciones y monedas, cuya procedencia no pudo acreditar y que, según las autoridades, corresponderían al dinero sustraído del comercio.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público como presunto responsable del delito de robo a comercio con violencia.