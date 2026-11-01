Dos delincuentes armados perpetraron un asalto en una clínica dermatológica del fraccionamiento Bosques del Prado Norte, en Aguascalientes, donde amenazaron al personal y consiguieron apoderarse de aproximadamente 300 mil pesos en efectivo antes de escapar.

El atraco ocurrió alrededor de las 19:30 horas, en un establecimiento ubicado sobre la calle Sierra Morena, esquina con San Juan de los Lagos.

De acuerdo con los primeros reportes, los responsables actuaron de manera coordinada. Uno de ellos permaneció afuera del inmueble, vigilando los alrededores, mientras su cómplice ingresó hasta el área de recepción.

Una vez frente a los trabajadores, el sujeto sacó una pistola y, mediante amenazas, exigió la entrega del dinero disponible. Ante el temor de ser agredidos, los empleados accedieron a sus exigencias.

Con el efectivo en su poder, los dos hampones se dieron a la fuga antes de que llegaran las autoridades.

Tras el reporte de emergencia, policías de distintas corporaciones se movilizaron hasta la clínica y desplegaron un operativo de búsqueda por calles de Bosques del Prado Norte y zonas aledañas, pero no consiguieron localizar a los responsables.

Agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar a los asaltantes y esclarecer el robo. Hasta el último reporte, ninguno había sido detenido.