Una mujer y un hombre terminaron en prisión preventiva luego de ser señalados como presuntos responsables de un violento robo cometido en un domicilio del fraccionamiento Ex Viñedos Guadalupe, en Aguascalientes, donde tres personas fueron amenazadas con armas y despojadas de sus pertenencias.

Los imputados fueron identificados como Jeraldinne “N” y Miguel “N”, quienes, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, habrían participado en el atraco durante la madrugada del 8 de noviembre de 2026.

Presuntamente, ambos ingresaron sin autorización al inmueble acompañados de otros individuos. Una vez dentro, amagaron a las tres víctimas con un arma de fuego y un arma blanca, además de ejercer violencia física y amenazas para obligarlas a entregar sus objetos de valor.

Durante el ataque, algunas de las personas afectadas sufrieron lesiones. Los agresores se apoderaron de teléfonos celulares, dinero en efectivo, cadenas, una cartera, una bicicleta y una bocina, para después abandonar el domicilio.

Sin embargo, elementos de la Policía Estatal lograron localizar a los sospechosos, quienes fueron identificados por las víctimas como participantes en el robo. Durante la intervención también se recuperaron algunos de los artículos sustraídos.

Tras quedar a disposición del Ministerio Público, Jeraldinne y Miguel fueron llevados ante un juez de Control, quien declaró legal su detención y los vinculó a proceso por robo calificado.

Ambos permanecerán bajo prisión preventiva justificada, mientras que la autoridad judicial concedió dos meses para concluir la investigación complementaria.