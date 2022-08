Arturo Solano fue absuelto

El extitular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, Arturo Solano López, fue absuelto de los cargos de peculado y ejercicio indebido de la función pública que le fueron imputados.

Con sentencia absolutoria emitida el pasado 13 de agosto, concluyó el proceso penal que en su contra se desarrolló a lo largo de cinco años, a partir de denuncias promovidas desde la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Corrupción, encabezada por Jorge Humberto Mora Muñoz, y que forma parte de la Fiscalía General del Estado.

Tras un largo proceso penal que en el lapso incluyó señalamientos por violaciones procesales y de derechos humanos en agravio de Solano López, siendo la más grave la privación de su libertad, el juez de la causa declaró inocente al exfuncionario de los delitos por los que fue acusado.

El juzgador local resolvió que no se acreditó ninguna de las acusaciones enderezadas en contra de Solano López, quien estuvo al frente del OSFAGS durante el sexenio pasado, por lo que no prosperaron las imputaciones de la fiscalía y se consideraron infundadas.

En ese contexto, la sentencia confirmó que no existió la comisión de ilícito alguno por parte del excolaborador en el gobierno de Carlos Lozano de la Torre, por lo que fue exonerado.

Con el fallo emitido, se presume que el proceso en contra de Arturo Solano obedeció a factores de tipo político.