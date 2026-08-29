El Noveno Festival Nacional Artesanal Aguascalientes reunirá, del 12 al 20 de septiembre, a 134 familias de artesanas y artesanos provenientes de 22 estados de la República, quienes ofrecerán al público piezas elaboradas mediante técnicas tradicionales y contemporáneas, además de talleres, charlas, demostraciones, actividades artísticas y propuestas gastronómicas.

En rueda de prensa, Leslie Angélica Arenas Martín, directora de Proyecto Artesano y responsable de la organización del festival, afirmó que el encuentro busca acercar a los consumidores directamente con quienes elaboran las piezas, de manera que, además de adquirir un producto, puedan conocer los procesos, las técnicas y las historias que existen detrás de cada artesanía.

El festival tendrá como sede el Jardín de los Palacios, en la zona centro de Aguascalientes, donde las actividades estarán abiertas de 10:00 a 22:00 horas durante los días del encuentro.

La organizadora destacó que el propósito del festival no se limita a la compraventa de productos, sino que también busca generar un contacto directo entre artesanos y visitantes. Explicó que parte de la experiencia consiste en conocer cómo se elaboran las piezas, cuánto tiempo requiere su producción y la trayectoria personal de quienes mantienen vigentes estas técnicas.

Durante la presentación del festival, los organizadores también abordaron la competencia que representan los productos industrializados, particularmente aquellos provenientes de China y otros mercados. La directora de Proyecto Artesano reconoció que uno de los principales retos para los productores mexicanos es la diferencia en la capacidad de fabricación entre una pieza realizada manualmente y otra elaborada mediante procesos industriales.

Frente a este escenario, consideró necesario fortalecer los espacios de comercialización directa entre artesanos y consumidores.