Uno de los eventos deportivos más importantes del Festival de Calaveras 2026 en Aguascalientes es el Festival de Artes Marciales IMACK 2026, que reúne a más de mil competidores de distintas disciplinas para compartir conocimientos, aprendizajes y experiencias.

Este encuentro contempla artes marciales como karate, taekwondo, kempo y muchas más, por lo que ofrece una amplia variedad de actividades en las que cientos de atletas de diferentes partes de México y de otros países invitados comparten sus conocimientos y experiencias de cara a futuras competencias internacionales.

El Festival IMACK comenzó ayer con una rueda de prensa encabezada por el director general del IDEA, Arturo Fernández Estrada, y el Alfa IMACK de Aguascalientes, Erik Alfaro, quienes invitaron a toda la población a asistir a las presentaciones, así como a los seminarios y las pláticas de los ponentes.

El evento contará con la participación de más de 1,200 atletas de 14 estados de la República Mexicana, así como de países como Brasil, El Salvador, Honduras y Estados Unidos. Además, se espera la llegada de familiares de los competidores, integrantes de los cuerpos técnicos y otros visitantes, por lo que se prevé que este encuentro genere una importante derrama económica para el estado.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes varias de las figuras que participarán en el festival, entre ellas Jeffrey Doss, Sofía Campos, Paulo Borges, Francesca Ceci, Héctor Solorio, Rashad Eugene y Justin Ortiz, especialista en escenas de riesgo que participó en la famosa serie de Netflix Cobra Kai.

Las exhibiciones de artes marciales se llevarán a cabo en el Gimnasio Olímpico del IDEA hasta el 31 de octubre. La entrada será completamente gratuita.