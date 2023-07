José de Jesús López de Lara

Agentes de la Guardia Nacional y militares de la Sedena catearon el martes por la madrugada una “casa de seguridad” ubicada en el fraccionamiento Embajadores, en el municipio de Rincón de Romos, donde aseguraron un auténtico arsenal.

Sin embargo, no hubo personas detenidas, ya que se presume que los integrantes de la célula delictiva recibieron un “pitazo” que les permitió escapar antes del arribo de los policías federales y militares.

Asimismo, por los indicios encontrados en la finca, se presume que este grupo delictivo está involucrado en las ejecuciones registradas la semana pasada en los municipios de Rincón de Romos y Cosío.

Fue en seguimiento a una denuncia anónima realizada a la Guardia Nacional que se tuvo conocimiento que en el fraccionamiento Embajadores, en el municipio de Rincón de Romos, se encontraba una “casa de seguridad” que era utilizada por integrantes de una célula delictiva del CJNG.

Una vez que agentes de la Guardia Nacional vestidos de civil realizaron investigaciones de campo, confirmaron que en dicha vivienda se realizaban actividades sospechosas.

Fue así que el martes a las 05:00 de la madrugada un grupo de agentes de la Guardia Nacional y militares de la Sedena arribaron de manera sorpresiva y “reventaron” la “casa de seguridad”, pero no localizaron a ninguna persona en el interior.

Sin embargo, se hizo el aseguramiento de 10 armas de fuego largas, siendo 8 de ellas rifles de asalto AK-47 de calibre 7.62 y las dos restantes de calibre 5.56. Asimismo, se decomisaron dos granadas defensivas, 4 granadas de aditamento, 45 cartuchos útiles calibre 6.72, diez cargadores para armas de fuego larga, chalecos balísticos y varias bolsas con droga.

Cabe destacar que se encontraron indicios que hacen presumir que los sicarios estaban reunidos en ese domicilio hasta antes del arribo de la Guardia Nacional, por lo que se presume que les dieron el “pitazo” para que escaparan.

Asimismo, se localizó evidencia que hace presumir que los sospechosos están relacionados en la ejecución del mecánico José Angustias alias “El Mocho”, de 45 años, registrada el jueves a las 23:45 horas, frente a su taller de motos ubicado en la avenida Adolfo López Mateos en el poblado de El Bajío, municipio de Rincón de Romos.

Asimismo, en la ejecución de un individuo identificado como Miguel Angel, de 34 años, cuyo cadáver fue localizado el viernes a las 06:20 de la mañana, a un costado de la carretera federal No. 45 norte, a la altura del poblado La Esperanza, en el municipio de Cosío.

Todo lo asegurado fue trasladado a la Fiscalía General de la República en Aguascalientes, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público Federal que inició una carpeta de investigación, mientras que agentes federales de la AIC ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para identificar a los integrantes de esta célula criminal.